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Франция мобилизира 70 000 полицаи за нова вълна от протести

Франция мобилизира 70 000 полицаи за нова вълна от протести
Pixabay

Хеликоптери, бронирани машини и специализирани полицейски части ще охраняват демонстрациите след безредиците от миналата седмица

Франция мобилизира около 70 000 полицаи и жандармеристи в цялата страна заради очакваните нови протести днес, 24 октомври. Властите предприемат мащабни мерки за сигурност, за да предотвратят повторение на насилието, грабежите и разрушенията от предходната събота, съобщават CNN и Ройтерс.

В операцията ще участват специализирани полицейски подразделения, хеликоптери, бронирани машини, полицейски кучета и водни оръдия. Предвижда се и засилено присъствие на военнослужещи в Париж като част от антитерористичната операция "Страж", което ще позволи повече полицаи да бъдат ангажирани с охраната на демонстрациите.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес предупреди, че властите няма да допуснат нови прояви на насилие и разрушения. По думите му правителството ще бъде безкомпромисно към участниците в подобни действия.

Засилените мерки идват след протестите на 17 октомври, когато демонстрации срещу поскъпването на живота и проблемите в обществените услуги прераснаха в безредици в редица френски градове.

В протестите участваха ученици, студенти, синдикални организации и представители на движението на "жълтите жилетки". Недоволството беше насочено срещу високите разходи за живот, цените на горивата и състоянието на образованието и обществените услуги.

Докато голяма част от демонстрациите преминаха мирно, в отделни райони се стигна до сблъсъци с полицията, палежи на автомобили и нападения срещу търговски обекти.

В Париж бяха разграбени магазини, а в други градове бяха нанесени щети на обществени сгради. Сред най-сериозните инциденти беше пожарът в кметството на Лимож.

По данни на френското вътрешно министерство около 550 000 души са участвали в протестите миналата събота, докато организаторите оценяват броя им на приблизително 800 000.

За новите демонстрации властите въвеждат допълнителни ограничения в Париж и други големи градове. На определени места са забранени протестни шествия, а в някои райони действат и полицейски часове.

Мерките засягат и културния живот. Големи музеи в Париж, включително Лувърът, обявиха, че няма да приемат посетители в събота. Предвидени са и промени в работата на обществения транспорт.

Очаква се към демонстрациите отново да се присъединят студентски и синдикални организации, както и представители на различни обществени движения.

Ограниченията предизвикаха критики от организации и представители на протестиращите, според които забраните могат да засегнат и правото на мирни демонстрации.

Френските власти подчертават, че целта на засиленото полицейско присъствие е да се гарантира общественият ред и да се предотвратят нови нападения срещу граждани, търговски обекти и обществени сгради.

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