Турските медии: Европа на протест - от Франция до Гърция напрежението ескалира в 7 страни

В последно време социалното недоволство в не само в Европа, а и в намиращата се на два континента Турция, все по-често намира израз в масови протести, предизвикани от поскъпването на живота, жилищната криза и усещането за нарастващо икономическо неравенство.

На фона на бурните протести в европейските страни в момента медиите в югоизточната ни съседка, където на този етап ситуацията е спокойна, отразяват постоянно новите развития и общественото недоволство в Западна и в Южна Европа.

Самата Турция бе обхваната от безпрецедентни антиправителствени протести през март м. г., провокирани от ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу (от тогавашната основна опозиционна Народнорепубликанска партия - НРП). Демонстрациите бързо прераснаха в мащабни антиправителствени протести на фона на инфлацията и обезценяването на турската лира.

Тази седмица медиите в страната – проправителствени и опозиционни ежедневно отразяваха случващото се в Европа, изтъквайки, че във Франция и редица други европейски държави хората излизат на улицата, за да изразят недоволството си от решенията на властите и условията на живот - главно заради нарастващите разходи за живот, жилищната криза и други проблеми като безопасността на работното място.

При демонстрациите се стигна до насилствени прояви и огромен брой арести, отбелязва държавната информационна Анадолска агенция.

„Огънят, запален от протестиращите във Франция, се разпространи в Европа: 7 държави са в пламъци“. Това е заглавието по темата на опозиционния в. „Сьозджу“.

"Европа е във война. Протестите се прехвърлиха в целия континент ("Хюриет"). "Улиците във Франция са в пламъци" (телевизия А Хабер, в. "Йени шафак"), "Протестите във Франция разклатиха правителството. Министър подаде оставка, Макрон възрази" ("Сон кале"), "Протестите на учениците във Франция: Започналите в Париж протести обхванаха цялата страна" ("Хабертюрк"). По този начин звучат заглавията на други водещи турски издания по темата.

Тази седмица мащабни демонстрации бяха организирани във Франция, Албания, Италия, Португалия, Испания, Белгия и Гърция, като така се стигна до повишаване на напрежението в цяла Европа, пишат турските медии.

Изданията добавят, че този месец посолствата на САЩ издадоха предупреждения, свързани със сигурността на американските граждани във Франция, Албания и Белгия.

По отношение на Франция, в която стартираха антиправителствените протести, турските медии пишат, че в страната е обявен полицейски час (честа практика и в Турция преди време, особено в годините на активната борба на властите срещу обявената за терористична Кюрдска работническа партия - ПКК, в Източен и Югоизточен Анадол – бел. авт.).

„Сьозджу“ уточнява, че процесът с общественото недоволство във Франция е започнал още през септември, когато учителите от гимназия в югоизточно предградие на Париж обявяват стачка заради недостиг на персонал. Впоследствие учениците блокират училището в знак на солидарност с тях.

Скоро протестите обхванаха цяла Франция и прераснаха в общо недоволство от икономическата ситуация, отбелязва турското опозиционно издание.

Турските медии цитират френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес, който съобщи, че в събота най-малко 550 000 души са излезли по улиците в цялата страна, 2 000 души са били задържани, а над 500 полицаи и пожарникари са били ранени. По време на безредиците магазини в много градове били са разграбени, автомобили и контейнери за смет – подпалени, нанесени са били щети на много сгради, включително на исторически здания.

Медиите в Турция цитират министър Нунес, който е посочил, че събралите се тълпи са били мобилизирани и от призиви за възраждане на движението на „жълтите жилетки“, възникнало през 2018 г. в знак на протест срещу социалната несправедливост. Той обвини „радикални крайнолеви групи“ за насилието, избухнало по време на демонстрации, започнали мирно.

Турските информационни агенции, телевизии и сайтове отразяват и случващото се през последните дни в Белгия, Португалия, Испания, Италия, съседна Гърция и в Албания, с която правителството поддържа тесни контакти и където живеят много мюсюлмани.

Изданията в югоизточната ни съседка отбелязват, че протестите в Албания се разраснали, след като учениции студенти са се присъединили към общото антиправителствено движение, което настоява за оставката на премиера Еди Рама.

Междувременно опозиционното англоезично издание „Търкиш минит“ съобщи тази седмица, че Турция е изпратила две водни оръдия с военно-транспортен самолет в Албания.

Изпращането на водните оръдия предизвика критики от страна опозицията, в частност на Турхан Чьомез, заместник-председател на парламентарната група на опозиционната „Добра партия“, който обвини правителството на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, че помага за потушаването на протестите в Албания, информира “Търкиш минит“.

Турските власти често използват водни оръдия и сълзотворен газ, за да потушават различни протести в страната.