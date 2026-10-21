Турция изпрати водни оръдия в Албания, където продължават антиправителствените протести

Турция е изпратила две водни оръдия с военно-транспортен самолет в Албания, където продължават протестите с искане за оставката на министър-председателя Еди Рама, съобщи албанското издание „Exit“.

Изпращането на водните оръдия предизвика критики от страна на Турхан Чьомез, заместник-председател на парламентарната група на опозиционната „Добра партия“, който обвини правителството на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, че помага за потушаването на протестите в Албания, информира “Търкиш минит“.

Самолетът излетя от централния турски град Кайсери на 19 октомври и достави водните оръдия на летището край Тирана.

„Вашият опит в потушаването на демонстрации преминава границите“, написа в социалната мрежа Екс Чьомез, визирайки действията на турското правителство.

Той добави, че се очаква водните оръдия да бъдат използвани за разпръскване на протестиращите студенти в Албания.

На кадри, публикувани от албанския опозиционен политик Белинд Келичи, се виждат двете водни оръдия, доставени от Турция.

Келичи наскоро обвини Еди Рама, че увеличава капацитета на правителството да атакува студентите и младите хора, протестиращи срещу корупцията и несправедливостта.

Засега не е ясно дали водните оръдия от Турция са дарение или са купени от Албания, отбелязва "Търкиш минит".

Албанското здравно министерство съобщи, че над 300 души, включително близо 200 полицаи, са били ранени от началото на протестите в Албания на 13 октомври.

Турските власти често използват водни оръдия и сълзотворен газ, за да потушават различни протести в страната.