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Протестите срещу Еди Рама в Албания ескалираха: полицията разпръсна демонстрантите със сълзотворен газ

Протестите срещу Еди Рама в Албания ескалираха: полицията разпръсна демонстрантите със сълзотворен газ
Снимка: AP/БТА

За осми пореден ден протестиращи поискаха оставката на премиера, а демонстрацията в Тирана прерасна в сблъсъци и полицейски задържания

Протестиращи се събраха пред кабинета на албанския премиер Еди Рама във вторник следобед за осми пореден ден, настоявайки за оставката му и за промени в политическото управление на страната, предаде АТА.

Демонстрацията започна спокойно, но след повече от три часа прерасна в сблъсъци между протестиращи и полицията. Напрежението ескалира, след като млади демонстранти хвърлиха коктейли "Молотов" по сградата на правителството, а силите на реда отговориха със сълзотворен газ и водни оръдия.

В началото на протеста групи демонстранти блокираха булевард "Мъченици на нацията", където се изправиха срещу редици от полицаи. Част от участниците разбиха близка автобусна спирка, а други изкорениха два баскетболни коша в района на бюстовете на братята Фрашери и ги преместиха на булеварда, за да възпрепятстват движението на полицейските автомобили.

С транспаранти и скандирания протестиращите заеха средата на пътното платно, докато полицията остана разположена пред тях.

Първите сериозни сблъсъци започнаха повече от три часа след началото на демонстрацията. Група млади протестиращи хвърлиха коктейли "Молотов" към кабинета на премиера, след което маскирани участници започнаха да замерят полицаите с камъни. В отговор служителите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат събралото се множество.

Полицейските действия продължиха и в други части на Тирана, след като групи демонстранти се разпръснаха из града. В района на девететажните сгради силите на реда използваха водни струи под високо налягане.

Междувременно част от протестиращите запалиха контейнери за отпадъци по булевард "Зогу и Паре" и ги преместиха върху пътното платно, с което нарушиха движението.

Напрежението отново се изостри пред кабинета на Рама, където протестиращите влязоха в нови сблъсъци с полицията. Служителите използваха водни струи под високо налягане, лютив спрей и сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. Няколко млади жени се почувстваха зле след употребата на химическите средства.

Сблъсъците продължиха и в района на православния храм "Възкресение Христово", където демонстранти хвърляха коктейли "Молотов" и фойерверки по полицейските сили. На този етап полицията започна и задържания на участници в протестите.

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