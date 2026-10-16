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Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания

Еди Рама обвини чужди сили и опозицията за протестите в Албания
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Премиерът твърди, че външни сили подклаждат безредиците, за да попречат на европейската интеграция на страната

Албанският премиер призова гражданите да запазят спокойствие след ескалацията на антиправителствените демонстрации, като заяви, че зад безредиците стоят външни сили, които искат да попречат на европейската интеграция на страната.

Във видеообръщение, публикувано в официалния му профил, Рама отхвърли твърденията, че протестите са предизвикани от ниския жизнен стандарт и желанието на гражданите за по-добри условия на живот.

„Протестите нямат абсолютно нищо общо с трудните условия на живот в Албания или с легитимно желание за подобряване на тези условия“, заяви премиерът.

По думите му чуждестранни сили подклаждат напрежението, за да възпрепятстват европейския път на страната.

Рама обвини и албанската опозиция, като я свърза с организирането на демонстрациите, които прераснаха в сблъсъци и насилие.

„Това са чужди ръце, които не искат Албания да живее в мир“, заяви той, без да посочи конкретни държави или организации, които според него стоят зад безредиците.

Изявлението идва ден след като премиерът обвини опозицията, че стои зад протестните действия. Напрежението в страната остава високо на фона на продължаващото политическо противопоставяне.

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