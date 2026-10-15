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Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

Албанският премиер Еди Рама отказва да подаде оставка въпреки протестите

Демонстрациите срещу високите разходи за образование и корупцията прераснаха в сблъсъци с полицията в столицата Тирана

Албанският премиер Еди Рама категорично отхвърли призивите да се оттегли от поста си на фона на продължаващите трети ден масови студентски протести в страната. Демонстрациите срещу високите разходи за образование и корупцията прераснаха в сблъсъци с полицията в столицата Тирана, съобщава Ройтерс.

Напрежението ескалира, след като част от протестиращите започнаха да чупят прозорци и да нанасят щети на имущество. Полицията използва водни оръдия, за да разпръсне демонстрантите, а заради безредиците парламентът отмени заседанието си.

Еди Рама: Правителствата се сменят с избори, а не с революции

В писмени отговори до Ройтерс албанският министър-председател заяви, че няма намерение да се поддава на натиска на протестиращите.

„Що се отнася до призивите за моята оставка, правителствата се сменят чрез демократични избори. Миналата година имахме избори, а не революция“, подчерта Рама.

Той припомни, че е получил нов мандат на парламентарните избори през 2025 г., когато спечели четвърти пореден управленски мандат.

По думите му основната му отговорност е да чуе исканията на гражданите, да отговори на основателните им притеснения и да продължи европейския път на Албания.

„Алтернативата би била предателство към албанците, които ми дадоха силен мандат да завърша преговорите за членство в Европейския съюз“, заяви премиерът.

Студентите настояват за мерки срещу корупцията и скъпото образование

Недоволството е предизвикано от нарастващите разходи за образование и обвиненията в корупция.

Рама заяви готовност да обсъди финансовите затруднения на студентите, но осъди насилието по време на демонстрациите.

„Нападенията срещу институции, унищожаването на обществена собственост и застрашаването на обществената безопасност нямат нищо общо с легитимните искания на студентите“, посочи той.

Протестите се превръщат в най-сериозното политическо предизвикателство пред албанския премиер след преизбирането му през миналата година.

Недоволство и заради проект, свързан със зетя на Доналд Тръмп

Сегашната вълна от протести идва след месеци на предимно мирни демонстрации срещу плановете за изграждане на луксозен туристически комплекс по южното крайбрежие на Албания.

Проектът е подкрепен от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и е обект на съдебни спорове.

Рама отхвърли обвиненията, че правителството му не предприема достатъчно действия срещу корупцията.

„Корупцията трябва да бъде преследвана и, както самият Европейски съюз наскоро потвърди, Албания се бори с нея както никога досега“, заяви той.

Албания се стреми към членство в ЕС още през 2028 г.

Премиерът допусна, че определени политически сили в страната и извън нея може да имат интерес да възпрепятстват европейската интеграция на Албания.

„Може би някои сили у дома и в чужбина не искат Албания да успее като водещ кандидат за членство в ЕС. Но няма да позволя насилието да отклони страната от европейското ѝ бъдеще“, категоричен беше Рама.

Заедно с Черна гора Албания е сред най-напредналите държави от Западните Балкани в процеса на присъединяване към Европейския съюз.

Тирана си поставя за цел страната да стане пълноправен член на ЕС още през 2028 г.

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