2027 мигранти са достигнали бреговете на гръцкия остров Крит само в рамките на едно денонощие, съобщи електронното издание на вестник „Катимерини“. Според публикацията се очаква всеки момент към острова да акостират още 12 плавателни съда с приблизително 600 души на борда.

Засилването на миграционния натиск към Крит стартира отново в четвъртък, но достигна пика си през изминалата нощ – срещу неделя.

В ефира на телевизия „Скай“ гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис описа последните 48 часа като най-критичните от началото на годината по отношение на нелегалната миграция. Той обяви, че през идната седмица на острова ще пристигне специален кораб, който да извози част от пристигналите към вътрешността на Гърция, но призна, че местните центрове за настаняване вече са под огромен натиск.

Ситуацията се усложнява допълнително от прогнозата за времето – още от тази вечер на Крит се очакват обилни валежи и рязко застудяване, а за утре е обявен червен код за проливни дъждове. Поради недостига на закрити помещения стотици хора са изправени пред риска да останат под открито небе в бурята, отбелязва „Катимерини“. Кадри, публикувани на сайта на изданието, вече показват групи мигранти, разположени на открито в района на пристанището.

Пред „Скай“ Плеврис посочи като основна причина за кризата липсата на адекватно съдействие от страна на Либия, откъдето отплава основният поток към Крит. По думите му последните събития в северноафриканската държава и ударите с дронове са принудили либийската брегова охрана да концентрира силите си само в отделни точки. „В действителност няма никаква защита от либийска страна“, категоричен бе министърът.

Той уточни, че преобладаващата част от новопристигналите на острова са граждани на Судан и Бангладеш, като подчерта, че суданците бягат от активна зона на военен конфликт.

Плеврис обърна внимание и на специфичната тактика на трафикантите по либийския маршрут – за разлика от схемите в Егейско море, тук плавателните съдове често се управляват от някой от самите мигранти, който може изобщо да не е част от престъпните мрежи.

В заключение министърът изрази съболезнования за вчерашната трагедия с лодка с мигранти, при която двама души загинаха, а четирима пострадаха, и подчерта, че трафикантите не спират да изпращат хора в морето дори при крайно опасни метеорологични условия.