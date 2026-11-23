Глоби до 2000 евро за нечетливи регистрационни номера, ограничения за младите шофьори при управлението на мощни автомобили и задължително видеозаснемане на практическите изпити са част от новите правила, предложени от гръцкото Министерство на инфраструктурата и транспорта. Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в събота, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Според предложените промени шофьорите, чиито регистрационни табели са замърсени, закрити или по друга причина не могат да бъдат разчетени от камерите и контролните системи, ще бъдат санкционирани с 2000 евро. Предвижда се и отнемане на свидетелството за управление за срок от 60 дни. Наказанието ще важи дори когато само една от двете регистрационни табели е нечетлива, уточнява ЕРТ.

По-строги изисквания се въвеждат и за младите водачи. Управлението на автомобили с мощност над 340 конски сили ще бъде разрешено само на шофьори, навършили 22 години и притежаващи книжка от съответната категория от поне три години. Освен това през първите 12 месеца след придобиването на свидетелство за управление новите шофьори ще трябва да обозначават автомобилите си със специален знак.

Предвижда се и промяна в организацията на шофьорските изпити. Всички практически изпити ще бъдат записвани със специални камери с 360-градусов обзор.

Законопроектът засяга и санкциите за неправилно паркиране. Глобите за някои по-леки нарушения ще се увеличат от 30 на 60 евро, но ще отпадне досегашното наказание с отнемане на шофьорската книжка за 10 дни. Промените обхващат паркирането върху разделителни острови, на места за зареждане на електромобили и нарушенията на определени забранителни пътни знаци.

Все още няма обявена дата за влизане в сила на новите разпоредби. Те трябва първо да преминат през процедурата по обществено обсъждане и да бъдат одобрени.

Междувременно гръцките медии съобщиха, че вече се прилагат и санкциите за неправомерно използване на лявата лента на автомагистралите. Шофьорите на леки автомобили и мотоциклети, които продължават да се движат в нея след приключване на изпреварването без основателна причина, рискуват глоба от 150 евро и отнемане на книжката за 20 дни.

При тежкотоварните автомобили и автобусите наказанията са по-сериозни – глоба от 350 евро и лишаване от право на управление за 30 дни.