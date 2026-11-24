Юристът и експерт по изборно право Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, постави въпроса защо ОИК-Варна се е произнесла едва година по-късно по сигнали срещу отстранения кмет Благомир Коцев, подадени още през лятото на 2025 г.

„Не може да се държат на трупчета сигнали, които са от близо една година“, заяви Андреев пред БНР. По думите му ОИК е трябвало своевременно да разгледа сигналите и да се произнесе с решение. Така щяло да има възможност заинтересованите страни да защитят правата си, а при необходимост да бъдат проведени и частични местни избори.

Андреев посочи, че забавянето вече има конкретни последици, тъй като е навлязло последната година от мандата на кметовете и общинските съвети. Поради това, ако решението за отстраняването на Коцев влезе в сила, няма да се провеждат частични избори, а ще бъде определен временно изпълняващ длъжността кмет.

Андреев уточни, че решението на ОИК-Варна все още не е влязло в сила. То може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред Административния съд във Варна, а след това и пред Върховния административен съд.

"До окончателното произнасяне правомощията на кмета ще трябва да бъдат възложени на един от заместник-кметовете със съответната заповед", обясни експертът.