Срещу членове на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна са били отправени заплахи след оповестяването на решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Това съобщи пред журналисти председателят на комисията Велин Жеков.

По думите му самият той също е получил заплахи, като определи подобно поведение като абсолютно недопустимо.

Жеков обясни, че сигнали с искания за прекратяване на мандата на Коцев постъпват в комисията още от есента на 2023 г. Четири или пет от тях не са били уважени.

С решението за прекратяване на пълномощията на кмета са свързани пет сигнала, първите два от които са постъпили в началото на ноември 2025 г. По тях са били събрани доказателства от Община Варна и Общинския съвет, а на Коцев е била предоставена възможност да представи възражение.

На заседанието си на 23 ноември комисията е решила да разгледа отделно първите два сигнала, по които процедурата по събиране на доказателства е приключила.

Предложението за прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев е получило подкрепата на 20 от общо 27 членове на ОИК. Алтернативното предложение, според което няма нарушения от страна на кмета, е подкрепено от шестима членове.

Според Жеков за прекратяването на мандата са гласували представители на всички партии и коалиции, представени в комисията.

Председателят на ОИК отхвърли твърденията, че кметът умишлено не е бил информиран за предстоящото заседание. По думите му дневният ред е бил публикуван на сайта на комисията няколко дни предварително.

Жеков заяви още, че при постъпване на жалба от адвокатите на Коцев тя незабавно ще бъде изпратена в Административния съд във Варна.

На въпрос дали е оказван натиск върху членовете на комисията да гласуват за отстраняването на кмета, Жеков посочи, че през последните 15 години избирателните комисии са вземали хиляди решения и не са се поддавали на външно влияние.

По отношение на последвалите политически реакции той подчерта, че политическите пристрастия и събирането на факти и обстоятелства са две различни неща.

Предстои комисията да се произнесе и по останалите сигнали, постъпили през настоящата година. Според Жеков заседание по тях би трябвало да се проведе скоро.