Седем държави от Европейския съюз призовават правителствата да спрат издаването на визи за руски и беларуски спортисти, докато международните спортни федерации разхлабват ограниченията, наложени след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна. Информацията е на POLITICO.

Седем държави от Европейския съюз призовават правителствата да преустановят издаването на визи за руски и беларуски спортисти на фона на постепенното отпадане на ограниченията от страна на международните спортни федерации, наложени след руската инвазия в Украйна.

В съвместно писмо от понеделник премиерите на Дания Мете Фредериксен, на Швеция Улф Кристершон и на Полша Доналд Туск, заедно с лидерите на Финландия, Естония, Латвия и Литва, предупредиха, че завръщането на Русия в спорта би донесло победа на Кремъл.

В понеделник Европейската комисия предложи забрана за спортисти, състезаващи се под руски флаг, и препоръча на правителствата да обмислят отказ на визи след одобряването на мярката. Предложената забрана обаче все още изисква единодушната подкрепа на всички 27 държави членки на ЕС.

Лидерите на седемте държави настояват правителствата да спрат визите за руски и беларуски атлети веднага – ход, който би спрял дори допуснатите да се състезават под неутрален флаг. Те призовават и за по-строги визови правила на ЕС, които да ограничат несъществените пътувания от Русия като цяло. Тъй като законодателното предложение по този въпрос се очаква едва в началото на 2027 г., лидерите заявяват, че проблемът е „твърде спешен“, за да се чака.

„Позволяването на руската държава да изпраща участници в международни състезания крие риск от изпращане на сигнал за пълзящо приемане на агресивната война на Русия“, пишат те до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. „Просто е невъзможно да се разделят спортът и геополитиката.“

Спорът вече се пренася на терена в зимните спортове. Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) разреши на над 400 спортисти и помощен персонал от Русия и Беларус да участват като неутрални през този сезон.

Въпреки това Полша изключи възможността да издаде визи на руски ски скачачи за стартовете от Световната купа във Висла и Закопане. Швеция предприе стъпки за изключване на руските скиори от световното първенство, на което ще бъде домакин през февруари, а ограниченията за влизане във Финландия оставиха бившите световни шампиони по фигурно пързаляне Анастасия Мишина и Александър Галямов извън състезанието в Хелзинки миналия уикенд.

Руските хокейни отбори също получиха право да се завърнат в международните турнири след решение на Спортния арбитражен съд (КАС) от 30 октомври. Канада, която е домакин на младежко първенство през декември, обаче забрани влизането на руския отбор в страната, а редица европейски държави заявиха, че няма да участват в световното първенство за мъже в Германия през май, ако Русия бъде допусната. Самият Берлин също настоява за подновяване на забраната за руските тимове.

Седемте държави планират да поставят въпроса на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък.