На 27 ноември киноцентърът Nu Boyana Film Studios в София ще бъде домакин на второто издание на модния проект Half Walk The Dinner. Събитието ще събере български и международни дизайнери, обединявайки модата със сценичните изкуства, музиката и танца.

Акцент в тазгодишното издание е международното партньорство с престижната римска модна академия Accademia Koefia Roma, чиито колекции според организаторите ще бъдат представени за първи път на Балканския полуостров.

На 25 ноември в хотел Hilton Sofia ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени подробности за програмата и сътрудничеството с италианската академия. В столицата ще пристигне и делегация от Италия, включваща представители на ръководството и преподавателския състав на учебното заведение, основано през 1951 г.

Сред участниците в модното събитие са българските дизайнери Иван Донев и Едис Пала. Донев е възпитаник на Accademia Koefia Roma и развива професионалната си кариера в Италия, а Пала представи свои модели на Седмицата на модата в Милано през септември тази година.

Възможност да представят своите колекции редом до утвърдени имена в модната индустрия ще получат и шестима млади дизайнери, избрани чрез националния конкурс на Half Walk.

Това са Ангелина Долгова от Националната художествена академия, Джесика Ружина, Емили Кайн, Ива Шопова и Селин Миткова от Нов български университет, както и Стефани Сафиева от Югозападния университет.

Конкурсът има за цел да подкрепи професионалното развитие на младите дизайнери, като им предостави възможност да представят творчеството си пред публика и да придобият практически опит в модната индустрия.

Под мотото The Dinner второто издание ще предложи концепция, която надхвърля формата на традиционното модно ревю. Специално изградена сценография, вдъхновена от пустинята и ориенталските пазари, ще бъде допълнена от театрални и хореографски елементи.

Half Walk е независима творческа платформа, свързана с Half и Other Half Magazine, която работи за популяризирането на млади таланти и създаването на възможности за професионално сътрудничество между дизайнери, артисти и представители на бизнеса.