Маколи Кълкин ще се включи в работата по сценария на нов филм от популярната коледна поредица „Сам вкъщи“. Актьорът, добил световна известност с превъплъщението си в Кевин Маккалистър, ще си сътрудничи със Сет Роугън и Евън Голдбърг. Двамата ще поемат и продуцентските ангажименти чрез собствената си компания Point Grey Pictures. Новината идва повече от 30 години след излизането на „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“.

Първа за проекта съобщи медията Puck, след което информацията беше потвърдена и от Variety. Работата по продукцията е в начален етап, като все още не са известни нито сюжетът, нито актьорският състав, нито датата на премиерата.

Идеята за продължение не идва изненадващо, тъй като Кълкин вече е представял собствена визия за бъдещето на героя си. През ноември 2025 г., по време на турнето „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“, актьорът споделя пред публиката как би изглеждала новата история за Кевин.

В неговата концепция героят вече е възрастен мъж, който след развод или загубата на съпругата си отглежда сам детето си. Погълнат от работата, Кевин не успява да отделя достатъчно време на сина си и отношенията им постепенно се влошават. Обратът настъпва, когато един ден самият той остава заключен пред собствения си дом, а детето му отказва да го пусне вътре.

„Работя много усилено и не обръщам достатъчно внимание на детето, което започва да ми се сърди, а след това се оказвам заключен отвън“, споделя Кълкин пред The Independent.

Подобен сюжет би обърнал ролите в познатата история - вместо малкият Кевин да се защитава от натрапници, вече порасналият герой ще трябва да се справя с капаните на собственото си дете. Засега няма потвърждение дали предложената от актьора концепция ще бъде използвана в сценария на новия филм.

Подготвяното продължение идва след кончината на Катрин О’Хара, изиграла майката на Кевин - Кейт Маккалистър, в първите два филма. Актрисата почина през януари 2026 г. на 71-годишна възраст.

Режисьорът на двете оригинални продукции Крис Кълъмбъс също изразява резерви към идеята за нов филм без нейно участие. В интервю за Variety, публикувано малко преди новината за проекта, той подчертава, че загубата на О’Хара прави продължението трудно осъществимо в познатия досега формат.

„Катрин, както винаги съм казвал, е 50 процента от „Сам вкъщи“. Има ин и ян в този филм - Катрин О’Хара и Маколи Кълкин. Без тези двама актьори няма филм, защото те създават неговия емоционален център“, посочи Кълъмбъс.

По информация на The Independent Крис Кълъмбъс не е знаел за намеренията за нов филм, преди те да бъдат обявени публично. След разпространяването на новината режисьорът е отказал да коментира проекта пред Variety.

„Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. под режисурата на Крис Кълъмбъс и по сценарий на Джон Хюз. Комедията проследява приключенията на осемгодишния Кевин Маккалистър (Маколи Кълкин), останал сам у дома по време на коледната ваканция, докато семейството му е на път. Момчето трябва да защити къщата от двама крадци - Хари и Марв, изиграни от Джо Пеши и Даниъл Стърн.

Успехът на филма води до продължение през 1992 г. - „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, в което Кълкин отново е в главната роля. Впоследствие поредицата се разраства до общо шест филма, последният от които е „Сам вкъщи: Сам вкъщи отново“ (Home Sweet Home Alone), излязъл през 2021 г. в Disney+.

През годините Кълкин неколкократно се връща към ролята на Кевин, включително в рекламни проекти. В скорошен клип за верига ресторанти за бързо хранене той отново се превъплъщава в порасналия герой, който заради снежна буря остава затворен в ресторант и с типичното за поредицата чувство за хумор отбелязва: „Всички отново изчезнаха“. След това слага бадж с името Кевин и започва работа като служител. Предстоящата продукция обаче може да се окаже първото му по-сериозно завръщане към емблематичния образ на големия екран, макар все още да не е ясно дали новият филм ще успее да пресъздаде атмосферата и емоционалното въздействие на оригиналите.