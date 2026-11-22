Българският писател Георги Господинов получи наградата "Жан Моне" за европейска литература за романа си "Градинарят и смъртта". Отличието му беше връчено на церемония на 21 ноември във френския град Коняк в рамките на 39-ия Фестивал на европейската литература.

За получаването на наградата писателят съобщи в личния си профил във Фейсбук.

Романът "Градинарят и смъртта" е преведен на френски език от Мари Врина-Николов и е издаден от френското издателство "Галимар" през август 2025 г.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанз определя произведението като "книга на светлината срещу черната дупка на смъртта".

Господинов беше номиниран за престижното отличие заедно с още седем европейски автори. Впоследствие българският писател достигна до финалния етап на конкурса, където сред останалите претенденти бяха ирландският писател Джоузеф О'Конър и италианският автор Андреа Баяни.

Още в началото на септември беше обявено, че Георги Господинов е тазгодишният носител на наградата, а официалното ѝ връчване се състоя по време на литературния фестивал във Франция.

Наградата "Жан Моне" е учредена през 1995 г. и се присъжда ежегодно на европейски писател за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.

Отличието е придружено от парична премия в размер на 5000 евро и се връчва от департамента Шарант с подкрепата на Cognac Monnet.

През 2025 г. носител на наградата стана френският писател Паскал Киняр за произведението си "Trésor caché".

Отличието "Жан Моне" е поредно международно признание за Георги Господинов. По-рано през ноември българският автор получи и литературна награда в Стокхолм за романа "Градинарят и смъртта".