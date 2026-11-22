Театралният свят се сбогува с режисьора Николай Ламбрев-Михайловски, който почина на 20 ноември на 72-годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от Театър "Българска армия", с чиято трупа той работи повече от две десетилетия.

Ламбрев-Михайловски е роден на 13 декември 1953 г. в София. Завършва театрална режисура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", където по-късно преподава актьорско майсторство.

Професионалният му път преминава през редица театри в страната, сред които драматичните театри в Пловдив, Добрич, Стара Загора, Бургас, Габрово и Варна. Работи и на сцените на Народния театър "Иван Вазов", Сатиричния театър и Малък градски театър "Зад канала".

Особено силна е връзката му с Драматичния театър в Пловдив, където поставя над 30 спектакъла. Първата му постановка пред пловдивската публика е "Големанов" от Стефан Л. Костов през 1979 г.

Сред най-известните му спектакли са "Гнездото на глухаря", "Ирина", "Пътят към Мека", "И най-мъдрият си е малко прост", "Женитба" и "Котка върху горещ ламаринен покрив".

В творческата си биография режисьорът има над 130 театрални, оперни и музикални постановки. Работи и за Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Той е режисьор на телевизионния сериал "Църква за вълци", създава повече от 20 радиоспектакъла и поставя опери като "Риголето" от Верди и "Вълшебната флейта" от Моцарт.

Ламбрев-Михайловски има и актьорски участия във филмите "Момчето си отива", "Петрол" и "Мъжки истории".

Освен режисьор той е и автор на книгите "Пясък" и "Сенки на ангели", в които събира театрални есета, поезия и размисли за изкуството.

Носител е на отличия на Съюза на артистите в България за режисура, награди от националните прегледи на българската драма и театър, както и на награда "Пловдив" за театрално творчество.

С кончината му българската театрална сцена губи творец с дългогодишен принос към драматичния, музикалния и телевизионния театър.