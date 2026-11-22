Президентът на САЩ Доналд Тръмп посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио като потенциални кандидати на Републиканската партия за президентските избори през 2028 г. В интервю за Fox News той похвали работата им, но не изключи появата на други претенденти.

"От страна на републиканците има няколко души, които биха могли да се представят отлично. Очевидно вицепрезидентът - Джей Ди, Марко също е един от най-добрите. Двамата вършат отлична работа", заяви Тръмп.

Американският президент подчерта, че и двамата политици се радват на значителна популярност, но допусна, че избирателите могат да станат свидетели и на "някои изненади".

Тръмп коментира и възможните кандидати на Демократическата партия. Той изрази учудване, че сред обсъжданите имена продължава да фигурира бившият вицепрезидент Камала Харис.

Държавният глава спомена и конгресмена Александрия Окасио-Кортес, като допусна, че демократите могат да издигнат и "някого, за когото никой не е чувал преди".

Ванс и Рубио от месеци се обсъждат в американските медии като възможни наследници на Тръмп начело на Републиканската партия.

Още през май президентът определи двамата като силен политически екип с потенциал за участие в следващата президентска надпревара.

Въпреки това през ноември Тръмп заяви, че все още не е обсъждал подробно изборите през 2028 г. със своите съветници.