Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е разпоредил нови ограничения върху военното сътрудничество с Канада. Решението идва на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Отава при управлението на президента Доналд Тръмп.

Според информацията Хегсет е издал директивата чрез поверителен меморандум, разпространен през миналата седмица. Точният обхват на ограниченията засега остава неясен.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обясни, че целта е двустранното военно сътрудничество да бъде съобразено с американските отбранителни приоритети.

"Министерството на войната предприема стъпки, за да гарантира, че контактите му с Канада допринасят за постигането на конкретни американски отбранителни цели и в крайна сметка подкрепят обновяването на двустранните отношения в сферата на отбраната", заяви Парнел.

По думите му Вашингтон ще постави акцент върху укрепването на отбраната на Северна Америка, като същевременно продължи да подкрепя способността на Канада да изпълнява ангажиментите си към НАТО.

От Пентагона уточниха, че ограниченията няма да засегнат обмена на разузнавателна информация, съвместното Командване за въздушно-космическа отбрана на Северна Америка (НОРАД), както и сътрудничеството между двете държави в рамките на НАТО.

Решението идва на фона на поредица от разногласия между двете съседни държави. Президентът Доналд Тръмп нееднократно е заявявал, че Канада трябва да стане част от САЩ, наложи мита върху канадски стоки и отправи критики към разходите на Отава за отбрана.

Канадският премиер Марк Карни категорично отхвърли предложенията за присъединяване към Съединените щати.

От канадското министерство на отбраната подчертаха, че двете страни продължават да бъдат стратегически партньори въпреки политическите разногласия.

"Канада и Съединените щати имат дългогодишна история на сътрудничество в областта на отбраната, основано на общия ангажимент към защитата на континента и сигурността ни по света. Тази съвместна работа продължава", се посочва в позиция, разпространена от говорителя на ведомството Тони Райт.