Не съм осъзнавал, че компютърните игри са ми като терапия, играеше ми се и постепенно този интерес стана моя професия, разказа пред ТАРАЛЕЖ Исмаил Исмаил - - Есмо, който е софтуерен разработчик и съветник по дигитална достъпност. Той е със силно нарушено зрение и макар за другите това да е незабележимо, за него понякога е изпитание.

„Както дигиталната, така и градската среда в България е недостъпна. Средата трябва да е достъпна за хора с инвалидни колички, за майки с деца, за всички хора“, каза Исмаил, когото приятелите наричат Есмо.

Повечето сайтове на държавните институции са недостъпни, обясни той. „Дори сайта на НОИ, където може да провериш трудовия си стаж, размера на пенсията си има непопълнени полета“, разказа той. Така човек с нарушено зрение трудно би се справил без чужда помощ.

При гласуването има същия проблем – в много секции няма браилови шаблони, машините за гласуване не са съобразени с нуждите на хората със зрителни проблеми и така вотът им не може да бъде анонимен.

Той е един от хората, които изпитват реалността на социалната политика на държавата. „Нужно е да се направи така, че хората с увреждания да имат трудова заетост, да се почувстват като другите граждани на Р България, да имат достъп до нормална учебна среда в университети и в училища. Сега ресурсните учители не могат да смогнат с всички деца. Един ресурсен учител не може да обърне внимание едновременно на дете с аутизъм, на дете с умствено или със зрително увреждане. Самите ресурсни учители не са браилово грамотни и не могат да научат дете с нулево зрение на четене и писане“, каза Есмо.

Той даде пример, че има възможност държавата да комуникира с работодателите, които да наемат хора с увреждания директно. „Държавата да каже, че не е нормално работодател да плаща глоба от 300 евро, вместо да наеме човек с увреждане. Самите хора с увреждания да се развиват и да докажат, че са работоспособни на пазара на труда“, допълни Исмаил Исмаил.

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