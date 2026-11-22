Иранска атака е поразила граждански промишлен обект в Бахрейн, предизвиквайки пожар, съобщи Ройтерс, позовавайки се на властите в страната. По първоначална информация няма пострадали.

Бахрейнското министерство на вътрешните работи съобщи в социалната мрежа Екс, че на мястото са изпратени екипи на гражданската защита, които се борят с огъня. Властите не уточняват къде се намира засегнатият обект и какво е неговото предназначение.

По-рано министерството отправи предупреждение за потенциална опасност и призова гражданите незабавно да се насочат към най-близкото безопасно място.

Двама местни жители разказаха пред Франс прес, че са забелязали дим над източния остров Ситра. Там се намират редица промишлени съоръжения, включително рафинерия на държавната петролна компания Bapco. Засега няма потвърждение, че именно тя е била засегната.

Напрежението в Бахрейн се засилва на фона на продължаващите военни действия между Иран, САЩ и Израел. През последните дни Корпусът на гвардейците на ислямската революция многократно съобщи за атаки срещу американски обекти на територията на кралството.

Една от тези атаки, извършена в сряда, последва американски удари срещу иранския остров Кешм в Ормузкия проток. По-рано днес Техеран обяви, че е прехванал американски дрон, насочен към острова, предаде АФП.

От началото на войната през февруари държавите от Персийския залив многократно са ставали мишени на ирански нападения, което поражда опасения за сигурността на стратегическите енергийни обекти в региона.