Скот МакТоминей се превърна в герой за Наполи при победата с 1:0 над Торино у дома. Двубоят беше от 12-ия кръг на Серия А. Шотландецът реализира единственото попадение в двубоя в 73-ата минута.

С успеха южняците събраха 18 точки и заемат осмо място във временното класиране. Торо е 12-и с четири точки по-малко.

МакТоминей се разписа след подаване на Ноа Ланг и бритянтен шут от средна дистанция. Голът беше проверен от ВАР и потвърден.

Това беше първа победа за Наполи от четири мача насам във всички турнири.