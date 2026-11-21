Нюкасъл и Арсенал завършиха наравно 2:2 в мач от 11-ия кръг на Висшата лига.

Първото полувреме не предвещаваше пободен завършек на мача, като Арсенал имаше пълна доминация на терена. Еберечи Езе откри резултата за лондончани малко след половин час игра, а те пропуснаха още възможности да решат мача. Шут на Нони Мадуеке срещна левия стълб, пропуски направиха Бруно Гимараеш и отново Нони Мадуеке.

В началото на втората част обаче грешка на защитата на Арсенал позволи на Харви Барнс да изравни - 1:1.

В 62-рата минута след изпълнение на корнер Малик Тиау направи пълен обрат за Нюкасъл - 2:1. Попадението бе гледано за евентуална засада, такава не бе отчетена.

Малко по-късно вратарят на Арселан Давид Рая получи контузия и въпреки че искаше да продължи, бе сменен принудително от Кепа Арисабалага.

В 78-ата минута най-добрият в редиците на гостите Нони Мадуеке получи пас от Мартин Йодегор и стреля с левия крак между трима защитници, като вратарят на домакините Лукас Хорничек не видя добре топката и не успя да я избие - 2:2.

Това бе първо равенство на Арсенал в шампионата до момента, като шампионите записаха и загуба от Брайтън. "Артилеристите" обаче водят убедително с 6 точки аванс пред преследвачите. Нюкасъл е на 12-о място с 13 точки.