Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви в предаването „Говори сега“, че изборът на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет е резултат от договорки между „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. По думите ѝ ГЕРБ не е участвала в предварителните разговори, а е подкрепила кандидати след обсъждане в парламентарната група.

Петкова разкритикува липсата на публичност при договарянето и определи новия състав на ВСС като резултат от политическо сближаване между трите формации. Тя изрази надежда предстоящите промени в съдебната система да не доведат до политически реваншизъм.

Основна част от критиките ѝ бяха насочени към проектобюджета за 2027 г. ГЕРБ ще настоява за отпадане на данъка върху свръхпечалбата, облагането на ваучерите за храна и увеличението на данъчните оценки на имотите. Петкова възрази и срещу предвиденото повишение на данъчните оценки с 30%, без да се отчита разликата в пазарните цени по региони.

Според нея бюджетът не води до реална консолидация, тъй като разходите нарастват с близо 2,5 млрд. евро. Тя посочи дефицит от 4,2% на начислена база и 3,5% на касова база, както и планиран нов държавен дълг от 8,6 млрд. евро.

В заключение Петкова заяви, че ГЕРБ-СДС е единствената опозиция в парламента и определи договорките около ВСС като доказателство за ново политическо сближаване между управляващите формации и ПП и ДБ.