ГЕРБ и ДПС обвиняват "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" в създаването на нова политическа "сглобка", въпреки че самите те са подкрепили по деветима от 11-те новоизбрани членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в публикация в социалните мрежи.

"ГЕРБ и ДПС са в истерия за някаква "нова сглобка" при избора на ВСС. Особено странно е, че те сами гласуваха с мнозинството, макар да нямаше нужда от гласовете им", написа Мирчев.

По думите му всички 11 новоизбрани членове на съвета са получили необходимата подкрепа от "Прогресивна България", ПП и ДБ, без гласовете на ГЕРБ и ДПС да бъдат решаващи.

Мирчев подчерта, че двете партии не са издигнали нито една кандидатура за ВСС, а представителите на ДПС не са задали нито един въпрос по време на изслушванията.

"И започнаха да викат, че има "сглобка" - защото този път ГЕРБ и ДПС нямат нито една своя номинация и нито един решаващ глас", заяви той.

Според съпредседателя на "Да, България" изборът показва, че Борисов и Пеевски вече не могат да поставят условия или да блокират попълването на парламентарната квота в кадровия орган.

"Обещахме на избирателите си, че ще работим за избор на ВСС без зависимост от Борисов и Пеевски и че кадровите решения в съдебната власт няма да бъдат заложници на тяхното одобрение", посочи Мирчев.

Той отхвърли твърденията за ново политическо партньорство с управляващите, като подчерта, че "Демократична България" остава в опозиция.

"Това не е "нова сглобка". Ние продължаваме да сме опозиция. Това е краят на монопола на ГЕРБ и ДПС върху решенията в съдебната система", заяви съпредседателят на "Да, България".

В заключение Мирчев подчерта, че истинската оценка за новия състав на ВСС ще зависи от бъдещите му решения и способността на избраните членове да отстояват независимостта си.

"Предстои новите членове на ВСС да докажат независимостта си с действия. Това е истинският тест", завърши той.