Изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота е изпълнение на едно от основните обещания на "Прогресивна България". Това заяви заместник-председателят на парламентарната група Слави Василев в предаването "Още от деня" по БНТ.

По думите му управляващите съзнателно са изолирали ГЕРБ и ДПС от процеса, за да покажат, че двете партии вече нямат влияние върху кадровите решения в съдебната система.

"В нея имаше хора, които не са участвали и се чувстват изолирани. Това беше абсолютно съзнателно направено от ПБ, за да покажем на обществото, че влиянията на ГЕРБ и ДПС ги няма повече и няма и да ги има", заяви Василев.

Той определи избора на 11-те членове на ВСС като резултат от предварително подготвена политическа стратегия, започнала с промените в Закона за съдебната власт.

"Това е един много добре изигран тактически ход от страна на ПБ", подчерта Василев.

Според него разширяването на възможностите за номинации е позволило на граждански организации и професионални общности да предложат кандидати, около които да бъде постигнато по-широко парламентарно съгласие.

Василев коментира и разговорите с "Продължаваме Промяната" и "Демократична България", като подчерта, че политическите различия между формациите остават.

"Те са политически дискредитирани, но са в Народното събрание и трябва да говорим с тях. Другият вариант беше да не правим нищо", посочи той.

По думите му изборът поставя началото на прекратяването на задкулисните договорки, които според него дълго време са определяли кадровата политика в съдебната власт.

Заместник-председателят на ПГ на "Прогресивна България" коментира и проектобюджета за 2027 г., който определи като "едно малко чудо".

Според Василев правителството успява да ограничи държавните разходи, без да намалява социалните придобивки, въпреки трудната икономическа ситуация и бюджетния дефицит.

Той заяви, че в следващите месеци кабинетът ще демонстрира реформаторската си воля и в други области, като изрази увереност, че провежданите политики ще създадат предпоставки за повишаване на благосъстоянието на българските граждани.