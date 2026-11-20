Днес Народното събрание избра новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Радвам се, че сред тях са Емил Дечев и Андрей Янкулов, с които имах честта да работя в служебното правителство, което ръководех. Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров във Фейсбук, след като депутатите избраха новите членове на ВСС от парламентарната квота.

"Познавам ги като хора с професионализъм, почтеност и кураж да отстояват принципите си, дори когато това не е лесно. Работили сме заедно в трудни моменти и знам, че могат да носят отговорност и да вземат решения, когато това се изисква от тях.

По думите му пред новия Висш съдебен съвет стои огромна отговорност.