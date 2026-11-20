Шефът на Рейсинг Булс Алан Пермейн отправи послание към Никола Цолов да не унива, въпреки че няма да кара във Формула 1 през следващия сезон. През последните месеци се създаде впечатления, че българският пилот ще получи мястото на Лиам Лоусън, но силното представяне не нозозеландеца принуди ръководството на отбора до остави в болида и през 2027 година.

Никола Цолов с две номинации за наградите на Autosport

Все пак Цолов бе повишен от Формула 2 в резервен пилот на Рейсинг Булс, което ще му даде възможност да се адаптира в сянка към изискванията за елитен пилот от Формула 1.

„Той ще е зает. Искам го максимално интегриран в екипа, за да учи какво се очаква от един пилот. Ще върши толкова работа на симулатора, колкото е възможно. Ще прави тестове с по-стари болиди, ще участва в някои тренировки. Съществува възможност дори за някои тестове за Пирели ако напредне с управлението на настоящите болиди. Има много работа, която да върши“, заяви Алан Пермейн по адрес на Българския лъв.

„Как прие решението? Вижте, всеки пилот от Формула 2 иска да е във Формула 1. Така че щях да съм разочарован ако Никола бе щастлив от решението“, каза още шефът на Рейсинг Булс. Пермейн добави, че Цолов „напълно подкрепя тима и ще работи упорито, за да влезе в час“.