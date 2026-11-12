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Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов

Официално: Рейсинг Булс предпочете Лиъм Лоусън пред Никола Цолов
Facebook/ Nikola Tsolov Racing

Новината беше потвърдена от ръководителя на отбора във Формула 1 Алън Пърмейн

За огромно съжаление на всички българи отборът на Рейсинг Булс не избра Никола Цолов в своя титулярен състав за сезон 2027 във Формула 1. Вместо това дъщерният тим на Ред Бул ще продължи да разчита на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад за втора поредна година. 

На този етап не е ясно каква ще е ролата на Цолов в Ред Бул за следващата година. Очакванията са Българския лъв да бъде резервен състезател. Така той ще може да вземе участие в доста петъчни тренировки и ще съчетава тези ангажименти с друг шампионат. 

„Изключително сме щастливи, че ще продължим да работим с Лиам и Арвид и през 2027 година. И двамата демонстрираха своите качества и потенциал през сезона, а ние видяхме напредъка, който постигнаха както поотделно, така и като съотборници", заяви ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн.

„Нямам никакво съмнение, че това е най-добрата пилотска двойка за нашия отбор, която съчетава опит и амбиция. Заедно разполагаме със солидна основа, върху която да надградим постигнатото през тази година, да продължим да се развиваме и да направим следващата крачка към осъществяването на целите ни през 2027 година“, добави той. 

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