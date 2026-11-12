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Локомотив София има нов треньор

Локомотив София има нов треньор
БТА

"Железничарите" се разбраха с Гьоко Хаджиевски

Гьоко Хаджиевски е новият треньор на Локомотив София, научи ТАРАЛЕЖ. Северномакедонският специалист е постигнал договорка с ръководството на "железничарите" и ще поеме отбора след напускането на Любослав Пенев. 

71-годишният наставник ще започне работа начело на отбора най-вероятно от следващата седмица. Той проведе среща с шефовете на клуба, на която е постигната принципна договорка да застане начело на отбора. 

За последно Хаджиевски води Спартак Варна. През миналия сезон опитният наставник успя да запази мястото на "соколите" в Първа лига, но си тръгна в началото на новата кампания. У нас северномакедонецът е водил още и ЦСКА. 

Локомотив София заема последно място във временното класиране с 9 точки. 

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