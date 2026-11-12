Задържаха над 800 кг мед, млечни продукти и овча лой на границите с Турция и Сърбия

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха общо над 800 кг храни от животински произход при проверки на три гранични пункта – „Лесово“, „Капитан Андреево“ и „Калотина“. Сред откритите продукти има мед, сирене, масло, овча лой и месни изделия.

Проверките са извършени съвместно със служители на Агенция „Митници“ на границите със Сърбия и Турция.

Най-голямото количество е установено на ГКПП „Лесово“. При проверка на лек автомобил с българска регистрация, влизащ в страната, инспекторите открили 200 кг пчелен мед и още 300 кг млечни продукти – сирене и масло.

На ГКПП „Капитан Андреево“ са иззети 225 кг овча лой, превозвани в багажното отделение на автобус с турска регистрация.

Други 92 кг храни са открити при проверка на автобус със сръбска регистрация на ГКПП „Калотина“. Става дума за 56 кг месни и 36 кг млечни продукти.

Всички установени храни са иззети и ще бъдат унищожени.

От БАБХ посочват, че проверките по граничните пунктове са постоянни и имат за цел да предотвратят навлизането на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.