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МВР пред ТАРАЛЕЖ: Обезопасен е районът на метростанция "Красно село"

МВР пред ТАРАЛЕЖ: Обезопасен е районът на метростанция "Красно село"
Снимка: ТАРАЛЕЖ

Причината - паднал таван

Няма пострадали граждани, обезопасен е района на самата метростанция "Цар Борис Трети", която е известна като "Красно село". Това заявиха от МВР пред Таралеж по повод сигнал на наш читател, че има паднал таван и е затруднено придвижването в района.

Към момента от столичния "Метрополитен" потвърдиха, че има проблем, но отказаха да дадат подробности къде и какво точно е станало. По техните думи към момента няма прекъсване на движението на метровлаковете в района.

По информация на ТАРАЛЕЖ в метростанцията има паднал таван.

Към момента няма данни за пострадали

 

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