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Любомир Огнянов пред ТАРАЛЕЖ: Ще запомня Вежди Рашидов с голямото му сърце

Любомир Огнянов пред ТАРАЛЕЖ: Ще запомня Вежди Рашидов с голямото му сърце
НОВА

Този човек се раздаваше за хора, които не познаваше, каза журналистът

Ще запомня Вежди Рашидов с голямото му сърце. Това каза пред Таралеж журналистът Любомир Огнянов.

В 11:00 часа днес започна поклонението пред големия български скулптор, бивш министър на културата и председател на Народното събрание, в Народния театър “Иван Вазов” в София.

"Този човек се раздаваше за хора, които не познаваше. За хората, които го познаваха, знаят, че това е приятел, на когото можеш да се обадиш във всеки един момент и той ще направи всичко възможно, което е по силите му. Освен това, е един от най-разпознаваемите творци в чужбина, а когато се разходим вече в София, виждаме това, което той е направил, когато беше министър", каза Огнянов.

Той изтъкна, че приносът му в културата е "значим". 

 

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