Столична община получава 282 млн. евро за градския транспорт

Грант от 282 млн. евро за облекчаване на финансовите плащания за нови метровлакове и електрически транспорт – автобуси и тролейбуси ще бъдат предоставени на Столичната община (СО) по силата на договор между кмета на СО Васил Терзиев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Това съобщиха от пресцентъра от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Договорът е в изпълнение на проект „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична Община“, финансиран от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. в рамките на Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“. Инвестицията е за близо 800 млн. евро, посочиха от МРРБ.

Чрез средствата ще бъдат осигурени 75 нови тролейбуса, 80 нови електробуса, както и 16 зарядни станции за новия подвижен състав. Предвижда се разширение на 3-тата метролиния в източна посока от центъра до бул. „Цариградско шосе“. Ще бъдат доставени 16 метровлака за метролинии 1, 2 и 4. Инвестициите в мащабния проект включват още строителството на метролиния с дължина 1,9 км и 2 метростанции от метростанция „Люлин“ до Софийски околовръстен път. Част от проекта е и метростанция до жп гара „Обеля“ с тунелна връзка до метродепо „Обеля“. Тя ще осигурява връзка между метрото и ЖП линия София – Кюстендил, добавиха от МРРБ.

Предвижда се още изграждане на „Бул. „Тодор Каблешков“ между ул. „Луи Айер“ и бул. „Черни Връх“ с двупосочни велосипедни алеи, тротоарни настилки с тактилни плочи за незрящи и три четириколонни кръстовища - при ул. „Луи Айер“, ул. „Емилиян Станев“ и бул. „Черни връх“. Нови светофари ще бъдат интегрирани към системата за управление на трафика за максимална пътна безопасност. Част от проекта е и изграждането на бул. „Рожен“ от надлез над жп линия до Северна скоростна тангента и ново трамвайно трасе.

Продължаването на метрото е изключително важно. В рамките на Програма „Развитие на регионите“ успяхме да направим всичко, което можахме, и с тези средства дадохме допълнителен тласък“, каза министър Шишков, цитиран в съобщението.

Той допълни, че скоро да бъде изградена и пусната в експлоатация метролинията от центъра до Цариградско шосе, връзката с Обеля и връзката, която ще осигури контакта с жп гарата, както и продължението на околовръстния път от метростанциите на Люлин към Софийския околовръстен път.

„Това финансиране ще ни даде възможност да превърнем подготвените проекти в реалност – в модерни превозни средства за градския транспорт, разширяване на метрото, изграждане на градска инфраструктура и по-добра свързаност между кварталите“, каза кметът на София Васил Терзиев.

На 10 септември Столичният общински съвет даде съгласие Столичната община да поеме дългосрочен общински дълг до 367 млн. евро за финансиране на проекти за обновяване на градския транспорт и изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в София.