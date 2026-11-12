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ДБ алармират за замразяване на плащанията за личните асистенти

ДБ алармират за замразяване на плащанията за личните асистенти
Снимка: БТА

Законопроектът взима международния класификатор, без да взима логиката, каза д-р Симидчиев

Народните представители Катя Панева и д-р Александър Симидчиев коментираха и внесените вчера промени в Закона за здравето, по-специално - промените в Закона за личната помощ.

Тези промени засягат начина, по който ТЕЛК и НЕЛК определят процента на увреждане и необходимостта от чужда помощ. Електронното направление и обменът на информация ще улеснят процеса. Особено важна е комплексната оценка, защото тя отчита как увреждането се отразява на ежедневието и работата на човека“, заяви Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

България отдавна трябваше да въведе този подход, но предложението стъпва само частично върху Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. В този вид оценката няма да работи правилно. Методиката не е представена публично и не е обсъдена с хората, които ще бъдат пряко засегнати. Шест месеца са крайно недостатъчни за обучение на експертите, а остава неясно как ще се гарантира, че оценяването ще се извършва по един и същ начин в цялата страна. Затова настояваме методиката да бъде представена публично и обсъдена със засегнатите хора“, подчерта Панева.

Законопроектът взима международния класификатор, без да взима логиката. Функционалната оценка се прави на базата на бъдеща методика, която се записва в карта, а решението продължава да се взима по процент, изчислен на базата на таблица с диагнози, както беше досега. Ако картата не влияе на резултата, тя ще бъде просто поредният формуляр. Законопроектът на ПБ за ТЕЛК трябва да бъде част от една системна политика на това управление“, допълни д-р Симидчиев.

Не се прави така – по тъмно, през депутати, без обществено обсъждане. Плащанията за личните асистенти се замразяват, а е напълно възможно и да бъдат намалени. Променят се договорите на личните асистенти и няма никаква яснота какви права ще бъдат защитени. Не беше дадена никаква възможност на майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Това е безобразие, на което ние ще се противопоставим.

Това заяви Елисавета Белобрадова от „Демократична България“,

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