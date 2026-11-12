Еврото поевтиня до най-ниското си ниво от март 2025 г.

Единната европейска валута продължава да губи позиции спрямо американския долар по време на днешната междубанкова търговия във Франкфурт, сочат данни на германски финансови портали.

В сутрешните часове курсът на еврото се понижи с 0,14 на сто спрямо вчерашното затваряне на пазарите и достигна 1,1075 долара. С този спад европейската валута докосна най-ниската си стойност от края на март 2025 г. насам. За сравнение, вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) фиксира референтен курс от 1,1127 долара за едно евро.

Основният двигател за поскъпването на щатската валута са засилените пазарни нагласи, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще прибегне до нови повишения на основните лихвени проценти. Повод за тези очаквания станаха последните данни за инфлацията отвъд Океана през октомври, която се оказа по-висока от прогнозите на анализаторите – тенденция, която се наблюдава вече трети пореден месец.

Натискът върху еврото се подхранва и от изказвания на представители на американската централна банка, които разпалиха спекулациите за по-агресивен ход на предстоящото заседание през декември. Пазарите вече допускат скок на лихвите с 50 базисни пункта вместо досега очакваните 25 базисни пункта, а по информация на агенция Ройтерс редица големи инвестиционни банки дори ревизират прогнозите си, предвиждайки допълнително затягане на паричната политика и в началото на следващата година.