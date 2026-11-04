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Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ
Снимка: Pixabay

Политическата несигурност във Вашингтон, опасенията от по-строго регулиране на изкуствения интелект и спадът в доходността на американските облигации оказват натиск върху валутата

Американският долар поевтиня до най-ниското си равнище за последния месец, след като изборната победа на демократите в САЩ засили опасенията от политически блокаж във Вашингтон и по-строг контрол върху сектора на изкуствения интелект. Натиск върху валутата оказват още понижаващата се доходност на американските държавни облигации и отслабналите очаквания за повишаване на лихвените проценти през следващата година, съобщи Ройтерс.

Доларовият индекс, който измерва представянето на американската валута спрямо кошница от шест основни валути, спадна с 0,6% до 101,27 пункта. Еврото поскъпна със същия процент до 1,1258 долара.

Доходността по десетгодишните американски държавни облигации се понижи с близо 5 базисни пункта до 4,915%. Спадът последва засилен интерес към тези активи от страна на инвеститорите, търсещи по-сигурни вложения.

Доларът загуби 0,6% от стойността си спрямо швейцарския франк и достигна 0,8159 франка. Японската йена поскъпна с близо 0,8% до 157,92 йени за долар.

Според Ройтерс демократите са си осигурили мнозинство и в двете камари на Конгреса, включително чрез спечелването на шест сенатски места, заемани досега от републиканци.

Мох Сионг Сим, валутен стратег в Оу Си Би Си (OCBC), обяснява реакцията на пазарите с опасенията, че по-строгото регулиране на изкуствения интелект може да забави икономическия растеж на САЩ. По думите му тези притеснения се отразяват и върху по-слабото представяне на технологичните акции.

Същевременно анализаторът отбелязва, че дори демократите да контролират Конгреса, приемането на федерални закони ще остане трудно заради правото на президентско вето, с което разполага Доналд Тръмп.

Карол Конг, валутен стратег в "Комънуелт Банк ъв Острейлия" (Commonwealth Bank of Australia), очаква след изборите вниманието на инвеститорите отново да се насочи към икономическите показатели.

Според нея предстоящите данни вероятно ще потвърдят устойчивостта на американската икономика, което би създало условия за нови повишения на лихвените проценти и подкрепа за долара.

Конг следи и риска от ескалация на конфликта в Близкия изток. По думите ѝ евентуално засилване на военните действия може да доведе до рязко поскъпване на петрола и също да подкрепи американската валута.

Британската лира поскъпна с 0,3% до 1,3458 долара преди заседанието на Английската централна банка в четвъртък. Очакванията са институцията да повиши лихвените проценти за първи път от август 2023 г.

Междувременно китайският офшорен юан поевтиня с 0,2% до 6,6836 юана за долар. Спадът продължи след най-силното му еднодневно понижение от 15 май, отчетено във вторник. Тогава Китайската народна банка увеличи задължителните резерви в чуждестранна валута на финансовите институции в опит да ограничи поскъпването на юана.

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