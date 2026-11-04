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"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА
ФБ/ Мечо и Приятели

Организацията "Мечо и Приятели" насрочва демонстрация за 9 ноември от 18:00 ч. в памет на две кучета, станали символ на борбата срещу жестокостта към животните

Нов протест срещу насилието над животни ще се проведе на 9 ноември 2026 г. от 18:00 часа пред Военномедицинска академия (ВМА) в София. Демонстрацията е организирана от "Мечо и Приятели" под надслов "Без Мая. Без Кнопа. Без последствия" и е посветена на два случая, предизвикали обществено възмущение.

На плаката за събитието са поставени снимките на кучетата Кнопа и Мая, придружени от посланието "Една година. Същата жестокост. Ритник. Гума. Колко още?". Организаторите свързват двата случая с необходимостта от по-ефективна защита на животните и реални последствия при доказани престъпления срещу тях.

Кнопа, деветгодишен йоркширски териер, почина след удар с крак в столичния квартал "Кръстова вада" на 1 ноември. Случаят беше заснет от охранителна камера, а разпространението на видеозаписа предизвика вълна от обществено недоволство.

За смъртта на кучето е обвинен 43-годишният Йордан Атанасов, който на 3 ноември се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от адвоката си. Прокуратурата постанови първоначалното му задържане за срок до 72 часа и поиска от съда налагане на постоянна мярка "задържане под стража".

Както ТАРАЛЕЖ вече съобщи, Софийският районен съд разглежда искането на прокуратурата. За престъплението, в което Атанасов е обвинен, законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода. Вината му предстои да бъде установена по съдебен ред.

Смъртта на Кнопа вече доведе до протест в квартал "Кръстова вада", където граждани настояха за справедливост и по-строги мерки срещу жестокостта към животни. За 4 ноември е насрочена и демонстрация пред Народното събрание.

Предстоящият протест на 9 ноември поставя във фокуса и случая с кучето Мая. Според информацията върху плаката на организаторите той е свързан с инцидент от 9 ноември 2025 г. в столичния квартал "Разсадника". Организацията използва годишнината, за да насочи вниманието към продължаващите случаи на насилие над животни.

На 9 ноември 2025 г. автомобил, излизащ от гараж, преминава през лежащото на тротоара куче. Инцидентът е заснет от охранителна камера. Мая получава тежки наранявания и впоследствие е евтаназирана във ветеринарна клиника.

Разследването установява, че автомобилът е управляван от д-р Ненад Цоневски, лекар във ВМА. Според прокуратурата събраните тогава доказателства сочат умишлено проявена жестокост към животното. На лекаря е повдигнато обвинение, като му е определена парична гаранция от 5000 лева.

След общественото недоволство ръководството на Военномедицинска академия обявява, че временно отстранява лекаря от работа до изясняване на случая. От лечебното заведение заявяват, че съдействат на разследващите органи. Към момента няма потвърдена актуална информация за окончателния изход от наказателното производство.

Случаят с Мая предизвика протести и подписка с над 170 хиляди подписа, чрез която граждани настояха за безпристрастно разследване и по-строги мерки срещу насилието над животни.

Година по-късно организаторите от "Мечо и Приятели" отново избират пространството пред ВМА за своята демонстрация, като обединяват паметта за Мая с общественото недоволство след смъртта на Кнопа.

Протестът е обявен за понеделник, 9 ноември, от 18:00 до 20:00 часа, пред ВМА на ул. "Св. Георги Софийски" №3 в столицата.

С новата демонстрация организаторите отново поставят въпроса за отговорността при насилие над животни, реакцията на институциите и необходимостта от предотвратяване на подобни случаи.

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