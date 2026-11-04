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Нови арести в Сърбия: директор на държавен институт е заподозрян в пране на пари

Нови арести в Сърбия: директор на държавен институт е заподозрян в пране на пари
Снимка: Pixabay

Югослав Николич е заподозрян, че е внесъл милиони динари и валута в банковите си сметки без доказан законен произход и е използвал средствата за покупка на имоти

Директорът на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия Югослав Николич е сред тримата задържани на 3 ноември по разследване за пране на пари и укриване на незаконния произход на имущество на стойност най-малко 650 000 евро. Според последната му имуществена декларация той е посочил месечен доход от 370 000 динара.

По данни на сръбската телевизия H1 Николич е съсобственик на апартамент с две спални и площ от 66 кв. м, както и собственик на гаражно място от 13,5 кв. м. И двата имота са придобити чрез покупка. В декларацията си, подадена в края на март 2025 г., той е посочил още два автомобила - "Шкода Фелиция" от 1996 г. и "Нисан Тида" от 2008 г., както и банкови спестявания.

В по-старата си декларация от 2015 г. Николич е вписал същите апартамент и гаражно място, както и гора с площ от 551 кв. м. Тогава той е декларирал заплата от 153 911,64 динара и банкови спестявания, но не е посочил автомобилите.

Според Висшата прокуратура в Белград тримата заподозрени са прехвърляли и преобразували имущество на стойност най-малко 650 000 евро в периода от ноември 2019 г. до ноември 2024 г., като са знаели, че то произхожда от престъпна дейност. Разследването обхваща сделки в Белград, Чачак, Ужице, Байина Баща и Черна гора.

Николич е заподозрян, че е внесъл в банковите си сметки 41 878 195 динара, 43 150 евро и 44 760 швейцарски франка в брой, без да има законни доходи, които да обосноват произхода на средствата. Прокуратурата твърди, че парите са използвани за закупуване на недвижими имоти в Белград, Ужице и Черна гора.

На директора се разследва и недеклариране на имущество и доходи или подаване на неточни данни за тях. Според прокуратурата той не е уведомил Агенцията за предотвратяване на корупцията за съществени промени в имуществото си, въпреки че като длъжностно лице е бил задължен да го направи.

Другите двама задържани са на 71 и 45 години. Единият от тях, обозначен като О. Н., е заподозрян, че е превел най-малко 227 548 евро без доказан произход от законни доходи за покупка на недвижим имот. Третият заподозрян е разследван за превеждането на най-малко 1,5 милиона динара за придобиване на апартамент в Черна гора.

Прокуратурата проверява и договори от ноември 2024 г., чрез които Николич и О. Н. са прехвърлили на третия заподозрян права на собственост върху апартаменти, гаражни места, парцели и бизнес помещения. Според подозренията целта на сделките е била да се прикрие незаконният произход на имуществото.

Арестите са извършени ден след задържането на собственика на "Алта Банк" Давор Мацура и още двама души на 2 ноември. По този отделен случай Прокуратурата за борба с организираната престъпност разследва подозрения за изнасяне на около 45 милиарда динара от трезора на банката.

В съобщение от 3 ноември Висшата прокуратура в Белград посочи, че на Николич и останалите двама заподозрени е наложено задържане до 48 часа. В този срок те трябва да бъдат изправени пред прокурор за разпит.

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