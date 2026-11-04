Украйна обвини бившата говорителка на Зеленски в държавна измяна

Украинската прокуратура повдигна обвинение в държавна измяна срещу Юлия Мендел, бившата говорителка на президента Володимир Зеленски. Повод за разследването са нейни публични изказвания, в които тя отправя критики към държавния глава и украинското ръководство, съобщава ДПА.

Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която е подчинена на президента, твърди, че Мендел извършва “информационна и подривна дейност срещу Украйна”.

След преглед на нейни публични изяви и публикации прокуратурата и СБУ са стигнали до извода, че бившата говорителка вреди на международния имидж на страната и оправдава действията на Кремъл и руската военна агресия срещу Украйна.

Сред основанията за обвинението е и интервюто на Мендел с американския консервативен коментатор Тъкър Карлсън.

Украинските власти посочват нейни изказвания като “Смятам, че Украйна е на прага на изчезването” и “Вижте, моята нация е в упадък”, които според тях са били използвани от руската пропаганда.

Мендел е сравнявала и ограниченията на свободата в днешна Украйна с тези в бившия Съветски съюз. Според прокуратурата подобни изявления създават пред международната общност впечатление, че страната не заслужава допълнителна подкрепа и че украинското ръководство възпрепятства постигането на мир.

Бившата говорителка категорично отхвърли обвиненията, че работи в полза на Русия.

“Причината за това подозрение бяха моите публични изявления в западните медии и публикациите ми в социалните мрежи – по-специално онези, свързани с разкриването на корупция в близкото обкръжение на Зеленски, липсата на свобода на изразяване и политическите преследвания”, написа тя във Фейсбук.

Мендел уточни, че обвиненията се основават и на разговора ѝ с Тъкър Карлсън, както и на нейни коментари в социалните мрежи X и Facebook.

Тъй като живее извън Украйна, тя не е задържана, но според публикацията е изправена пред заплахата от доживотна присъда съгласно действащото украинско законодателство и режима на военно положение.

“Това е цената на свободата на словото и стремежа да се спаси Украйна в ерата на Зеленски”, написа още Мендел.

Още през септември Зеленски наложи санкции срещу нея, както и срещу първия началник на президентския си кабинет Андрий Богдан. Мерките включват отнемане на държавните ѝ отличия, замразяване на украинските ѝ активи за срок от 10 години и блокиране на профилите ѝ в социалните мрежи на територията на страната.

Юлия Мендел има дългогодишен опит като журналистка, включително като сътрудник на вестник “Ню Йорк Таймс”. Тя беше говорител на Зеленски в периода 2019–2021 г.

След напускането на поста Мендел многократно е критикувала президента и най-близкото му обкръжение, обвинявайки ги, че удължават войната в личен интерес. Тя е участвала и в различни международни събития, сред които форум, организиран от германската дяснопопулистка партия “Алтернатива за Германия”.

Критиките към Зеленски и ограниченията върху медиите в страната са част от по-широк политически дебат. Още преди руската инвазия през февруари 2022 г. украинският президент предприе мерки срещу няколко телевизионни канала, обвинени от властите в проруски позиции, като впоследствие те бяха забранени.