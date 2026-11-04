ЕС призовава Украйна да ускори реформите и определя по-предпазлив път за присъединяване

Европейската комисия подготвя по-внимателна пътна карта за преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС, като определя ограничени цели за напредък през 2027 г. и избягва всякакъв ангажимент за дата на членство, според документ, получен от POLITICO.

Брюксел отдавна се стреми да сближи Украйна с ЕС в по-широки усилия да осигури бъдещето ѝ след войната на Русия, като евентуалното членство се възприема като начин да се закрепи Киев здраво в европейските институции и да се затрудни възобновената руска агресия.

В документа Брюксел призовава Киев "спешно и значително да ускори темпото на реформите във върховенството на закона." Изпълнението на ключовите изисквания в тази област през първата половина на 2027 г. е необходимо, преди преговорите по отделни политически области да бъдат временно приключени, се казва в пътната карта.

Документът, част от пакета за разширяване на Комисията, който ще бъде представен в сряда, определя седем области на политика, в които Украйна може временно да завърши преговорите следващата година. Това подчертава колко далеч Украйна все още трябва да стигне, преди да се присъедини към блока и колко трудно се осъществяват необходимите реформи по време на война.

Отделяне от Молдова

Документът също така подчертава нарастващото разминаване между Украйна и Молдова, чиито кандидатури за членство отдавна се развиват паралелно. Молдова сега се смята за в позиция да постигне значително по-бърз напредък, което повишава вероятността кандидатурите за членство между двете страни да бъдат ефективно отделени.

Докато Брюксел се стреми към напредък в седем политически области за Украйна през 2027 г., документът показва, че Молдова може да завърши преговорите за повече от 20.

Украйна подаде заявление за присъединяване към ЕС на 28 февруари 2022 г., само четири дни след като Русия започна пълномащабната си инвазия. Молдова и Украйна получиха статут на кандидати заедно през юни 2022 г. и официално започнаха преговори за членство на същия ден през юни 2024 г., отбелязва POLITICO.

Оттогава Киев завърши подробен преглед на това как неговите закони се сравняват с правилата на ЕС и преговорите официално започнаха в няколко основни политически области. През октомври Украйна и Молдова започнаха преговори, обхващащи вътрешния пазар на ЕС, конкурентоспособността и икономическия растеж.

Предстои дълъг път

Присъединяването към ЕС изисква много повече от политически ангажимент. Кандидатите трябва да приведат своите закони и институции в съответствие със стандартите на ЕС в 35 области на преговори, известни в брюкселския жаргон като глави. Те варират от земеделие и безопасност на храните до правила за конкуренция, съдебна независимост и външна политика.

Пътната карта на Комисията идентифицира само седем такива области, в които Украйна би могла временно да приключи преговорите през 2027 г. Образованието и културата са насочени през първата половина на годината, следвани от интелектуална собственост, заетост и социална политика, индустриална политика, изследвания, външни отношения и външна и сигурностна политика през втората половина.

Комисията признава, че промените са сложни и изискват обширни консултации, време и ресурси. За да помогне на Украйна да постигне напредък, Брюксел създаде специална работна група, която да предоставя допълнителна подкрепа на украинските власти.

Трудностите се усложняват от войната, която поставя изключителни изисквания към украинското правителство и парламента, докато те се стремят да приемат и прилагат законодателството, необходимо за членство в ЕС.

Комисията внимателно не се ангажира в документа с крайна дата на преговорите за присъединяване на Украйна, като подхожда също толкова предпазливо към други фаворити за членство в ЕС, включително Албания и Молдова. Черна гора е изключение, като юни 2027 г. се очаква като цел за подписване на договор за присъединяване.

Пътната карта на Украйна се описва като "жив документ", който може да се актуализира с напредването на преговорите, оставяйки възможност за по-ранно завършване на преговори в допълнителни политически области, ако реформите напреднат по-бързо от очакваното.

Сянката на войната

Несигурността отразява и по-широкото предизвикателство при приемането на страна, която все още води екзистенциална война.

Правилата на ЕС не забраняват изрично страна, която е във война, да стане член, но присъединяването на Украйна би повдигнало трудни въпроси относно сигурността, територията и задълженията, които страните от ЕС биха поели към друг член по разпоредбите за взаимопомощ на блока.

Дори мирното споразумение няма автоматично да реши тези въпроси или да премахне нуждата Украйна да завършва реформите си. А завършването на преговорите по отделни политически области все пак би оставило Киев пред допълнителни стъпки преди членството, включително договор за присъединяване, изискващ одобрение и ратификация.

Комисията също така иска преговорите по двата блокирани преговорни клъстера в Украйна да започнат до края на 2026 г. Това са клъстер 4, обхващащ зелената програма и устойчивата свързаност, и клъстер 5, който обхваща ресурси, земеделие и сплотеност.

Документът посочва, че Комисията счита, че Украйна е изпълнила необходимите условия и призовава конференцията за присъединяване да положи всички усилия за откриване на останалите клъстери преди края на годината.

Тяхното отваряне би позволило на Украйна да напредне в преговорите в останалите политически области, въпреки че темпът на последния напредък ще остане зависим от реформите и съответните решения на страните членки.

Източник: POLITICO