Северна Корея изстреля няколко ракети към Японско море, Сеул и Вашингтон следят ситуацията

Северна Корея изстреля няколко ракети към морето край източното си крайбрежие в сряда, съобщи Министерството на отбраната на Южна Корея, цитирано от Ройтерс. Това е четвъртото подобно изстрелване на оръжия от Пхенян в рамките на един месец.

Южнокорейските военни са засекли ракетите, изстреляни от района на Сондок, разположен на източното крайбрежие на Северна Корея.

От военното ведомство в Сеул уточниха, че Южна Корея и Съединените щати анализират внимателно данните от изстрелването и остават в готовност да реагират при евентуални провокации.

През тази година Северна Корея проведе поредица от оръжейни изпитания, включително изстрелване на ракета, прелетяла над 900 километра, както и тестове на хиперзвукови ракети. Новото ракетно изстрелване идва само часове след като Ким Йо Чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, изключи възможността за диалог с Вашингтон, докато САЩ не се откажат от това, което тя определи като враждебна политика спрямо Пхенян.

Тя отново отхвърли и обвиненията, че Северна Корея стои зад хакерска атака срещу криптоборсата Binance, след като Федералното бюро за разследване на САЩ обвини страната в извършването на кражбата.

Междувременно севернокорейските държавни медии съобщиха, че Ким Чен-ун е посетил корабостроителница, в която се изгражда военен разрушител, и е подчертал необходимостта от укрепване на военноморските сили на страната.

Според Ли Чун Гън, експерт по ракетни технологии и член на управителния съвет на Корейския институт за напреднали науки и технологии (KAIST), зачестилите изпитания може да са сигнал, че Пхенян е близо до приключване на подготовката за масово производство на ракети.

Експертът допуска, че част от произведените оръжия могат да бъдат предназначени за износ към Русия.

„Преди масовото производство и разполагането на въоръжение обикновено са необходими множество изпитания. Възможно е също така да се подготвят за износ на големи количества ракети към Русия, като в този случай ще трябва да проведат много тестове преди доставките“, обясни той.