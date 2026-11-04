Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да приеме резултатите от междинните избори, на които според прогнозите Републиканската партия може да загуби контрола над Камарата на представителите. Това стана ясно от интервю на американския държавен глава за вестник "Ню Йорк таймс", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че при подобен резултат администрацията му ще търси сътрудничество с демократите и възможности за постигане на договорености.

"Ще работим с демократите и, знаете, с нетърпение очакваме да работим с тях. Вероятно ще намерим някакво решение", заяви президентът.