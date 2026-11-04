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Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ
Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ допусна, че Републиканската партия може да изгуби контрола над Камарата на представителите, и заяви готовност за сътрудничество с демократите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да приеме резултатите от междинните избори, на които според прогнозите Републиканската партия може да загуби контрола над Камарата на представителите. Това стана ясно от интервю на американския държавен глава за вестник "Ню Йорк таймс", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че при подобен резултат администрацията му ще търси сътрудничество с демократите и възможности за постигане на договорености.

"Ще работим с демократите и, знаете, с нетърпение очакваме да работим с тях. Вероятно ще намерим някакво решение", заяви президентът.

 

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