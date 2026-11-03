Тръмп обяви край на американската финансова помощ за Израел от 2027 г.
Вашингтон планира да прекрати годишните плащания от милиарди долари, но Тръмп остави възможност за подкрепа при извънредна необходимост
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американската финансова подкрепа за Израел ще бъде прекратена до края на годината. По думите му решението е било договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс.
В интервю за предаването "Фокс енд Френдс" по телевизия "Фокс нюз" Тръмп посочи, че САЩ отпускат на Израел по 4 милиарда долара годишно. Той уточни, че двамата с Нетаняху са обсъдили прекратяването на тези плащания още преди няколко месеца и вече са постигнали съгласие те да бъдат спрени до края на настоящата година.
Американският президент допълни, че въпреки прекратяването на редовната финансова помощ Вашингтон ще продължи да оказва подкрепа на Израел, ако страната се нуждае от нея.
ТАРАЛЕЖ разяснява, че американската финансова подкрепа за Израел е част от дългогодишното военно и стратегическо партньорство между двете държави. Тя не се изразява единствено в предоставяне на средства, а основната ѝ част е предназначена за закупуване на американско военно оборудване, оръжейни системи и технологии. По този начин САЩ подпомагат поддържането и модернизирането на израелската армия, като същевременно осигуряват значителни поръчки за собствената си отбранителна индустрия.
Основата на тази подкрепа е дългосрочно споразумение, сключено през 2016 г., което обхваща периода от 2019 до 2028 г. и предвижда общо 38 милиарда долара военна помощ. Сумата включва 33 милиарда долара финансиране за закупуване на военно оборудване и още 5 милиарда долара за съвместни програми за противоракетна отбрана. Това прави средно по 3,8 милиарда долара годишно, без да се отчитат евентуални допълнителни средства, одобрени от американския Конгрес.
Евентуалното прекратяване на тази подкрепа би имало отражение не само върху военния бюджет на Израел, но и върху планирането на бъдещите доставки и модернизацията на отбранителните му способности. Промяна в досегашния механизъм би наложила търсенето на алтернативни финансови решения или преразглеждане на част от планираните покупки.