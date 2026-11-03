Тръмп обяви край на американската финансова помощ за Израел от 2027 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американската финансова подкрепа за Израел ще бъде прекратена до края на годината. По думите му решението е било договорено с израелския премиер Бенямин Нетаняху, съобщава Ройтерс.

В интервю за предаването "Фокс енд Френдс" по телевизия "Фокс нюз" Тръмп посочи, че САЩ отпускат на Израел по 4 милиарда долара годишно. Той уточни, че двамата с Нетаняху са обсъдили прекратяването на тези плащания още преди няколко месеца и вече са постигнали съгласие те да бъдат спрени до края на настоящата година.

Американският президент допълни, че въпреки прекратяването на редовната финансова помощ Вашингтон ще продължи да оказва подкрепа на Израел, ако страната се нуждае от нея.