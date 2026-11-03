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Турски гранд прати оферта на Валдас Дамбраускас

Турски гранд прати оферта на Валдас Дамбраускас
AP/БТА

Бившият треньор на Лудогорец може да поеме Фенербахче

Бившият треньор на Лудогорец и настоящ на сензацията в Шампионска лига Сабах - Валдас Дамбраускас, може да застане начело на турския гранд Фенербахче, съобщава TuttoMercatoWeb.

Информацията гласи, че литовският специалист е получил предложение за тригодишен договор от "фенерите". 

Фенербахче е в търсене на нов треньор, след като Исмаил Картал подаде оставка през миналата седмица. В момента временнот начело на отбора е Дирк Каут, който дебютира със загуба с 1:2 у дома от Гьозтепе на Станимир Стоилов. 

Дамбраускас е начело на Сабах от лятото на 2025 година. През миналия сезон той изведе отбора до титлата в Азербайджан, а през този го класира в основната фаза на Шампионска лига. Договорът му със Сабах е до лятото на 2028 година, което означава, че Фенербахче ще трябва да плати компенсация, ако го назначи за наставник на отбора. 

Любопитното е, че през лятото Станимир Стоилов отказа на Фенербахче и предпочете да остане начело на Гьозтепе. В същото време Дамбраускас вече един от основните варианти за наставник на Левски преди назначението на Хулио Веласкес, но двете страни имаха финансови различия. 

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