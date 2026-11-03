Соня Колтуклиева показа съдебномедицинската експертиза след инцидента с охранител на НСО

Журналистката Соня Колтуклиева публикува във Фейсбук заключението от съдебномедицинската експертиза за нараняванията, които е получила при инцидента пред централата на "Прогресивна България" на 22 октомври. В публикацията си тя представя и подробности около разследването, действията на охранителя, както и последвалите обвинения за случилото се.

Според заключението на д-р Александър Минчев от отделението по съдебна медицина на болница "Пирогов" Колтуклиева е получила закрито многофрагментно счупване на хирургическата шийка на лявата раменна кост, кръвонасядания по лявата мишница и дясната предмишница, както и охлузване на левия лакът.

В медицинската документация, изготвена след прегледите във Военномедицинска академия и болница "Св. София", е посочено, че травмите са причинени от твърди тъпи предмети и могат да бъдат получени при бутане и последващо падане върху терена. Счупването на лявата раменна кост води до трайно затруднение в движението на крайника за период от поне три до четири месеца при обичаен ход на възстановяване.

Колтуклиева посочва, че охранителят от Националната служба за охрана Мартин Варадинов, когото тя обвинява, че я е бутнал на 22 октомври около 18:26 часа, е привлечен към наказателна отговорност за причиняване на средна телесна повреда. По думите ѝ той е на свобода с мярка за неотклонение "подписка".

Журналистката съобщава още, че е подала заявление до Военната окръжна прокуратура, с което иска достъп до материалите по досъдебното производство в качеството си на пострадала. Тя заявява, че иска да установи самоличността на човек, за когото твърди, че е дал неверни показания по случая.

Става въпрос за твърдение, цитирано от защитата на Варадинов, според което свидетел бил чул жена да казва на Колтуклиева по телефона "Действай. Ще ти бъде платено". Журналистката твърди, че фотографът Светломир Стоянов е човекът, разпространил тази версия, и заявява намерение да потърси отговорност за твърденията му.

В публикацията си Колтуклиева коментира и последния телефонен разговор, който е провела преди инцидента. Според справка от телефона ѝ това е бил разговор с бившия председател на Народното събрание Ива Митева. По думите на Колтуклиева двете са обсъждали присъствието на Румен Радев и министрите му на партийни срещи с държавен транспорт и охрана. Тя посочва, че Митева ѝ е изпратила разпоредби от Изборния кодекс по въпроса. Журналистката допълва, че Митева е разказала за разговора в подкаста на Ивелин Николов.

Колтуклиева твърди, че към момента на публикацията все още няма резултати от проверката на служителя на НСО, за която е съобщил премиерът Румен Радев. Тя посочва и че началникът на службата ген. Емил Тонев е подал оставка, поискана от президента Илияна Йотова, като се очаква решението на Министерския съвет.

Журналистката съобщава, че заедно със своя адвокат Николай Хаджигенов ще прецени срещу кого да предприеме съдебни действия. Тя възнамерява и да подаде сигнал до прокуратурата заради твърденията, които определя като неверни показания по случая.

В края на публикацията си Колтуклиева разказва, че при посещение в "Пирогов" е била разпозната от пациенти и медицински служители. По думите ѝ те са изразили възмущение от действията на охранителя и от поведението на председателя на парламента Михаела Доцова, която според нея е напуснала мястото заедно с останалите представители, без да ѝ бъде оказана помощ.

Колтуклиева завършва публикацията си с въпрос за това кой ще задава въпросите вместо нея, докато се възстановява от получените травми.