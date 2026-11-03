Питони в чорапи: Митничари във Видин откриха 51 змии, скрити в камион

Опит за нелегален трафик на екзотични влечуги бе осуетен на българо-румънската граница. При проверка на камион, пътуващ по маршрут от Западна Европа към Близкия изток, инспектори от Агенция „Митници“ откриха общо 51 змии, скрити в кабината и в долапите на превозното средство.

Случаят е от късния следобед на 2 ноември, когато служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница Русе спират товарния автомобил на паркинга пред Митническото бюро във Видин. Въпреки че шофьорът уверявал, че превозва единствено деклариран товар и изчаква оформянето на транзитните си документи за напускане на Европейския съюз, митничарите пристъпили към детайлен преглед.

При щателния оглед инспекторите попаднали на необичайна находка – памучни чорапи, завързани със свински опашки, и пластмасови кутии, превърнати в импровизирани контейнери за влечуги. В тях били натъпкани 36 кралски питона от различни морфи (разновидности), както и 15 хондураски млечни змии (12 бебета и 3 зрели екземпляра). Питоните са били поставени в чорапите, докато другият вид е открит в кутиите.

Проверката е установила, че за нито едно от животинските изключения не са представени изискуемите по закон придружаващи документи. Нещо повече – 36-те кралски питона попадат под закрилата на Международната конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

След разкритието веднага са задействани екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин вече са съставили акт за административно нарушение на шофьора.

Влечугите ще бъдат транспортирани и настанени в Зоологическата градина в София, където за тях ще се погрижат специалисти. Разследването по случая от страна на екоинспекцията и митническите органи продължава.