Новини
Търси
Подкаст
Общество

Питони в чорапи: Митничари във Видин откриха 51 змии, скрити в камион

Питони в чорапи: Митничари във Видин откриха 51 змии, скрити в камион
Агенция "Митници"

Въпреки че шофьорът уверявал, че превозва единствено деклариран товар и изчаква оформянето на транзитните си документи за напускане на Европейския съюз, митничарите пристъпили към детайлен преглед

Опит за нелегален трафик на екзотични влечуги бе осуетен на българо-румънската граница. При проверка на камион, пътуващ по маршрут от Западна Европа към Близкия изток, инспектори от Агенция „Митници“ откриха общо 51 змии, скрити в кабината и в долапите на превозното средство. 

Случаят е от късния следобед на 2 ноември, когато служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница Русе спират товарния автомобил на паркинга пред Митническото бюро във Видин. Въпреки че шофьорът уверявал, че превозва единствено деклариран товар и изчаква оформянето на транзитните си документи за напускане на Европейския съюз, митничарите пристъпили към детайлен преглед. 

При щателния оглед инспекторите попаднали на необичайна находка – памучни чорапи, завързани със свински опашки, и пластмасови кутии, превърнати в импровизирани контейнери за влечуги. В тях били натъпкани 36 кралски питона от различни морфи (разновидности), както и 15 хондураски млечни змии (12 бебета и 3 зрели екземпляра). Питоните са били поставени в чорапите, докато другият вид е открит в кутиите. 

Проверката е установила, че за нито едно от животинските изключения не са представени изискуемите по закон придружаващи документи. Нещо повече – 36-те кралски питона попадат под закрилата на Международната конвенция за търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). 

След разкритието веднага са задействани екипи на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Инспекторите от Областната дирекция по безопасност на храните във Видин вече са съставили акт за административно нарушение на шофьора. 

Влечугите ще бъдат транспортирани и настанени в Зоологическата градина в София, където за тях ще се погрижат специалисти. Разследването по случая от страна на екоинспекцията и митническите органи продължава. 

Още по темата

Катастрофа спря движението на път Е-79 между Видин и Монтана

Катастрофа спря движението на път Е-79 между Видин и Монтана

Канабис, амфетамин и екстази: Три вида наркотици откриха в жилище във Видин

Канабис, амфетамин и екстази: Три вида наркотици откриха в жилище във Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Пътят София - Перник през Владая се затваря изцяло за ремонт от утре

Пътят София - Перник през Владая се затваря изцяло за ремонт от утре

Бедствено положение в Шабла: Рекордни валежи наводниха общината, евакуират жители

Бедствено положение в Шабла: Рекордни валежи наводниха общината, евакуират жители

Водещи

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 2 минути
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 3 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 11 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 23 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 25 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 25 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 34 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 39 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 40 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

  • Преди 42 минути