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Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд
АП/БТА

През изминалия месец поредица от смъртоносни атаки от страна на хутите наложиха пълното спиране на работата на същото летище за период от две седмици

Йеменските бунтовници хути обявиха, че са извършили нападение срещу летището в саудитската столица Рияд. Действията им последваха кратко предупреждение за „потенциална опасност“ в района на мегаполиса, издадено рано сутринта от саудитската Гражданска защита, предава Франс прес. 

Военният говорител на проиранската групировка Яхия Сария съобщи, че хутите са провели операция срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд, като за целта е била използвана балистична ракета. 

През изминалия месец поредица от смъртоносни атаки от страна на хутите наложиха пълното спиране на работата на същото летище за период от две седмици. Дейността на аерогарата беше частично възобновена едва в края на октомври. 

Размяната на удари между хутите и саудитските сили, подкрепящи легитимното йеменското правителство, стана почти ежедневна от октомври насам. Ескалацията последва подновяването на прекия конфликт в Йемен през юли тази година, което отвори нов фронт в по-широкия сблъсък в Близкия изток след близо четиригодишно относително затишие в страната. 

По-рано тази сутрин от саудитската Гражданска защита потвърдиха, че в провинция Рияд е било задействано извънредно предупреждение за сигнализиране на потенциална заплаха, което малко по-късно е било отменено от властите в кралството. 

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