До 6000 евро акциз за най-мощните автомобили предвиждат промени в закона

Акциз за леки автомобили с двигатели с вътрешно горене и мощност от 250 kW (340 к.с.) нагоре предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), одобрени от Министерския съвет. Размерът на налога ще се определя според мощността на двигателя.

Предвидени са четири размера на акцизната ставка:

При мощност от 250 до 300 kW - 500 евро ;

При мощност от 301 до 350 kW - 1500 евро ;

При мощност от 351 до 500 kW - 3000 евро ;

При мощност над 500 kW - 6000 евро.

Мярката цели осигуряване на допълнителни приходи в бюджета и няма да обхваща изцяло електрическите превозни средства, както и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни коли и автомобили със специален режим на движение. Това посочват от правителствената пресслужба.

При хибридните автомобили за определяне на данъчната основа ще се отчита единствено максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, ако тя е равна или надвишава 250 kW. Стойността трябва да е посочена в ЕО сертификата за съответствие или в друг приложим официален документ. Изцяло електрическите автомобили няма да се облагат с този акциз.

Промените обхващат и правилата за движение, съхранение и използване на енергийни продукти, електрическа енергия и други акцизни стоки. С тях се цели да бъдат изчистени съществуващи неясноти и да се осигури по-ефективен контрол, без да се въвеждат допълнителни административни задължения за коректните икономически оператори.

Предвижда се регламентиране на реда за продажба в търговската мрежа на акцизни стоки - тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени с бандерол, който е в сила до въвеждането на нов образец. За целта ще бъде определен законово регламентиран краен срок за тяхната реализация.

Предложени са също мерки за засилване на митническия контрол и ограничаване на възможностите за избягване на акцизно облагане. Предвижда се и актуализиране на глобите и имуществените санкции за нарушения на акцизното законодателство.