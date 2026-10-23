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Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина
Снимка: БТА

Бюджетният дефицит за 2025 г. е 4% от БВП, а страната е в процедура по свръхдефицит

Данъчната политика трябва да има не само фискална функция, но и да допринася за подкрепата на семействата и децата, опазването на общественото здраве и по-справедливото разпределение на финансовата тежест. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

В дневния ред на заседанието са включени девет точки, като беше решено законопроектите за промени в данъчните закони да бъдат разгледани заедно. Отделно ще бъде обсъден проектът на постановление на Министерския съвет за минималната работна заплата за 2027 г.

Предстоящите дискусии засягат въпроси, които имат пряко отражение върху гражданите, работещите, работодателите и устойчивостта на публичните финанси, посочи Донев. По думите му при оценката на данъчните промени трябва да се отчита не само ефектът им върху бюджета, но и потенциалното им положително въздействие върху обществото и икономиката.

Същевременно финансовият министър подчерта необходимостта от отговорен подход към състоянието на публичните финанси.

България е в процедура по свръхдефицит, а според данните на Евростат бюджетният дефицит за 2025 г. е достигнал 4% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Донев предупреди, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се отразяват и върху бюджетите за следващите години. Според него това налага реалистично планиране на разходите и спазване на финансова дисциплина, за да се възстанови устойчивостта на публичните финанси.

Основната задача е да се намери баланс между финансовата стабилност на държавата и социалната отговорност, посочи министърът.

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