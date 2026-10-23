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Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Гърция забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Мярката влиза в сила от 1 януари 2027 г.

Гръцкият парламент прие закон, който забранява на деца под 15-годишна възраст да използват социални мрежи. Ограничението ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г., съобщава Ройтерс.

Решението е продиктувано от нарастващите опасения за влиянието на социалните платформи върху здравето и безопасността на подрастващите.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че компаниите, управляващи платформите, разполагат с два месеца и половина, за да разработят механизми за установяване на възрастта на потребителите, без да се нарушава защитата на личните им данни.

Гърция е сред седемте държави от Европейския съюз, които работят съвместно с Европейската комисия по намирането на ефективен начин за проверка на възрастта в интернет.

Атина заявява, че с новите ограничения иска да подкрепи родителите в усилията им да предпазят децата от прекомерното използване на социалните мрежи. Според гръцките власти продължителното безцелно превъртане на съдържание може да се отрази негативно на съня, способността за концентрация и общуването с връстници.

Австралия първа въведе законови ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Във Франция също беше приет подобен закон, но той беше отменен от Конституционния съд през август.

 
 
 

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