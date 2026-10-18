Турция затяга ползването на социални мрежи от тийнейджъри; забрана влиза в сила за деца под 15 години

През последните месеци в Турция бяха извършени редица ужасяващи нападения от страна на ученици в училища на различни места в страната. На фона на жестоките атаки с много жертви и ранени властите обявиха, че сериозно затягат правилата за ползване на социални мрежи от страна на деца и тийнейджъри от 1 ноември.

Мерките обхващат социалните мрежи и комуникационните услуги, достъпни в Турция, включително Instagram, Facebook, X, TikTok, Snapchat, YouTube, WhatsApp, Telegram, Discord и Reddit и др.

В края на миналата седмица бе обявено, че Турция ще забрани на деца под 15-годишна възраст да използват социалните мрежи. Ще бъдат въведени по-строги изисквания за проверка на възрастта и допълнителни мерки за защита на тийнейджърите.

С новия регламент се задължават доставчиците на социални мрежи, които работят в страната, да въведат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да предотвратят достъпа на деца до услуги с възрастови ограничения.

Правилата забраняват на платформите да предоставят услуги на деца под 15 години и постановяват, че „не може да се предлага услуга, която има вероятност да предизвика пристрастяване при децата“.

Съществуващите профили, за които има съмнения, че са на деца под 15 години, ще подлежат на проверка. Ако се потвърди, че са създадени от непълнолетни под тази възраст, те ще бъдат закрити. Платформите имат срок до 31 март 2027 г., за да завършат проверката на възрастта на вече съществуващите профили.

Регламентът въвежда и допълнителни защити за тийнейджъри. Платформите ще трябва да предоставят услуги, съобразени с възрастта им, както и да прилагат по-строги настройки за поверителност по подразбиране. Турция ще забрани на потребителите на социални мрежи на възраст между 15 и 18 години да излъчват на живо съгласно новия регламент за защита на децата.

Профилите на тийнейджърите трябва да останат частни, а списъците с последователи и профилите, които те следват, трябва да бъдат скрити от останалите потребители.

Изпращането на съобщения ще бъде ограничено до профили, които тийнейджърите вече следват.

Доставчиците на социални мрежи ще бъдат задължени да предлагат инструменти за родителски контрол, които позволяват на родителите да управляват настройките на профилите, да следят и ограничават времето пред екрана, както и да одобряват платени транзакции и покупки.

Министърът на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ уточни в началото на тази седмицата след правителствено заседание, че с новите правила се въвежда проверка на възрастта чрез електронната система e-Devlet - турският държавен портал за цифрови услуги. Проверката ще бъде задължителна за потребителите, които искат да създадат профили в социалните мрежи.

След потвърждаване на възрастта потребителите ще получават цифров код. Платформите също ще бъдат задължени да използват собствени системи за установяване на възрастта на потребителите и да извършват последващи проверки след създаването на профилите.

Също така, ако дадена платформа заподозре, че профил се използва от лице под 15-годишна възраст, тя временно ще го блокира и ще насочи потребителя да потвърди отново възрастта си чрез e-Devlet.

Според Гьокташ проверките може да се повтарят и с цел да се предотврати достъпът на деца до социалните мрежи чрез профилите на родителите им. Тя добави, че правителството ще следи за спазването на правилата съвместно със самите платформи.

Регламентът ще ограничи и директните съобщения, като ще разрешава получаването им само от профили, които детето следва. Освен това ще бъдат изключени известията за прочитане на съобщенията - функцията, която показва дали дадено съобщение е било видяно.

Предвиждат се и мерки за ограничаване на постоянното излъчване на реклами.

Турските власти обявиха, че ограниченията са мярка за защита на децата. Те се позоваха на опасения, свързани с прекомерното прекарване на време пред екрана, нарушенията на съня, кибертормоза, излагането на вредно съдържание, хранителните разстройства.

Новите правила нареждат Турция сред нарастващия брой държави, които се стремят да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи.